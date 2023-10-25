Николай Цискаридзе сделал приятное известной артистке, не стесняясь большой аудитории.

Николай Цискаридзе сделал приятное известной артистке, не стесняясь большой аудитории.О своих профессиональных достижениях артист балета может рассказывать долго. А вот его личная жизнь неизменно остается спрятанной от любопытных глаз. Уже много лет педагог носит статус заядлого холостяка и появляется на публике без спутниц. Однако на комплименты роскошным дамам, которых он любит и уважает, Николай Цискаридзе не скупится.Не секрет, что народный артист водит тесную дружбу со многими коллегами по цеху. Одной из тех, к кому он относится с теплотой, является известная на всю страну актриса Светлана Крючкова. Именно ей Цискаридзе посвятил свой новый пост в социальных сетях.Жгучий брюнет, о котором мечтают многие телезрительницы, буквально приголубил женщину на миллион в своем телеграм-канале. Ведущий программы "Сегодня вечером" сообщил, что она станет гостьей субботнего выпуска, и призвал подписчиков присоединиться к просмотру. Кроме того, в записи Николай Цискаридзе назвал Светлану Крючкову своим другом и напомнил о ее многочисленных достижениях."Моя обожаемая – Светлана Крючкова! Не просто гость, мой друг! Прекрасные роли, воспоминания, признания", – написал Николай Цискаридзе.Помимо Крючковой, трогательного внимания со стороны артиста удостоилась и другая шикарная российская знаменитость. Ранее "Дни.ру" о том, что он признался в любви известной артисткеЖанне Аюповой. Но, очевидно, к обеим дамам Николай Цискаридзе испытывает лишь платонические чувства.