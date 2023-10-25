Народные приметы на 26 октября. Почему в Агафонов день категорически запрещено давать и брать...

Народные приметы на 26 октября. Почему в Агафонов день категорически запрещено давать и брать взаймы?26 октября 2023 года в народно-христианском календаре отмечается Агафонов день. На Агафона крестьяне наводили порядок в бане (чистили печь и водоемы, заменяли гнилые доски и скамейки), делали настойки целебных трав на полочке натопленной парилки и старались выгнать дух банника из бани. Банник – опасный для мытья людей банный дух, которого обычно винили во всех неудачах, происходящих в парилке. Он жил в крестьянской бане и мог облить кипятком, бросить раскаленные камни.Также 26 октября отмечается праздник Иверской иконы Божией Матери. Эта православная икона почитается как чудотворная. На ней изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре в Греции.Что можно делать в Агафонов день?В этот день планы и мечты имеют хорошие шансы на исполнение, но только в том случае, если они не связаны с местью и ваши помыслы чисты.В этот день хорошо прощать обиды, как друзьям, так и врагам.Очень хороший, ясный и яркий день для начинаний.Что нельзя делать в Агафонов день?Желательно отложить важные решения до более благоприятных времен.Сегодня он не подходит для деловых вопросов, переговоров, коллективных действий.Сегодня запрещено брать взаймы и давать взаймы кому бы то ни было. Если вы не будете слушать, вы можете оказаться на краю финансовой пропасти.Народные приметы на 26 октября 2023 годаПетух вдруг запел вечером – к перемене погоды.Петухи пели рано утром – к потеплению.Тучи с юга быстро бегут по небу – к ненастью.Солнце встает из-за туч – к перемене погоды.Облака красного цвета – к дождю. Если они приходят с юга – к порывистому ветру.Фото: freepik.com