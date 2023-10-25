На эти вопросы журналистам Дмитрий Наумов ответил на минувшей пресс-конференции. Она прошла 24 октября в Патриаршем саду. Многие из проблем в городе мэр назвал особо острыми, заверив при этом,

На эти вопросы журналистам Дмитрий Наумов ответил на минувшей пресс-конференции. Она прошла 24 октября в Патриаршем саду. Многие из проблем в городе мэр назвал особо острыми, заверив при этом, что их решением власти занимаются постоянно. Обсуждение коснулось и подготовки Владимира к зимнему периоду. К слову, в прошлом году со снегом во Владимире было немало проблем.