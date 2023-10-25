Предложение топонимической комиссии поддержали депутаты горсовета, сообщили в мэрии. Напомним, новый сквер располагается в районе дома №53 на проспекте Ленина. Общественное пространство

Предложение топонимической комиссии поддержали депутаты горсовета, сообщили в мэрии. Напомним, новый сквер располагается в районе дома №53 на проспекте Ленина. Общественное пространство появилось благодаря проекту «Комфортная городская среда». 2 сентября в День города в сквере торжественно открыли бюст героя-владимирца. В конце сентября на заседании топонимической комиссии было предложено назвать общественное пространство в честь Романа Кутузова.