В компании объяснили, что нововведение направлено на соблюдение ПДД.

Сервис "Яндекс.Такси" начал тестировать новый алгоритм подачи автомобилей такси в Москве. Если пассажир вызвал машину в точку, где остановка запрещена, ему придется пройти до места с разрешенной стоянкой, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке такси. Внедрение новых правил подачи автомобиля изданию также подтвердили в компании."В Москве есть несколько оживленных улиц, где стоянка автомобилей запрещена, например, Новый Арбат. Если пользователь пытается заказать туда машину, приложение предложит ему пройтись несколько метров до точки, где ограничений на стоянку машин нет. В этом случае водитель сможет припарковаться, не создавая трудностей другим участникам движения, а пассажир - с комфортом сесть в автомобиль", - пояснили в компании.В "Яндексе" уточнили, что новые правила подачи такси "внедрили несколькими неделями ранее", и пока они работают на нескольких улицах Москвы, но вскоре зона его работы расширится. В компании объяснили, что нововведение направлено на соблюдение правил дорожного движения.С 1 сентября в России вступил в силу базовый закон о правилах работы такси. Документ не позволяет работать таксистами нарушителям скоростного режима, а также вводит требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, предусматривается регулирование для агрегаторов, в том числе доступ к их базам данных получила ФСБ.