Завершен третий ежегодный API-хакатон.

Завершен третий ежегодный API-хакатон — более 800 молодых специалистов в составе 200 команд со всей России зарегистрировалось для участия, чтобы представить свои идеи и разработать инновационные решения на основе открытых программных интерфейсов в трех параллельных треках. В этом году хакатон проходил при участии представителей Банка России и Ассоциации «ФинТех». Организатор – банк ВТБ.В треке Открытые API участники могли попробовать свои силы в создании приложения на основе открытых API ВТБ, в треке Алгоритмы ГОСТ разработать инструменты для безопасности синхронного и асинхронного взаимодействия с API, а в рамках трека S3 Ceph создать отказоустойчивый слой репликации и дупликации данных между кластерами Ceph.В финале свои идеи экспертам жюри представили 24 команды. Общий призовой фонд хакатона составил 1,8 млн рублей, которые между собой разделили команды, занявшие первые три места в каждом из треков. Победителем в треке, посвященном применению открытых API, стало решение Joint Cart от команды Разноработчики — приложение для планирования и совместных покупок. Каждый участник совместной покупки видит общую корзину и может оплатить как все, так и только свои товары. Многие исследуют тему шэринга платежей, но победители трека пошли дальше и дали пользователю возможность оплачивать не просто долю, а конкретные позиции списка.Лучшим решением в треке Алгоритмы ГОСТ стала разработка протокола защищенного обмена данными с применением сразу нескольких криптографических провайдеров от команды Mozhayka. Использованные в решении инструменты информационной безопасности, логирования и мониторинга позволяют надежно защищать периметр API, обнаруживать недопустимые события и другие, возникающие в ходе эксплуатации проблемы. А победитель трека S3 Ceph, команда InView, предложила решение Gorynych для создания слоя репликации, который позволяет загружать исходный файл по частям с контролем целостности на всех этапах. Созданный командой протокол обеспечивает непрерывный доступ к загруженным файлам со встроенным механизмом восстановления утраченных фрагментов данных, если загрузка по какой-то причине была прервана.В финал прошли участники и команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Краснодара, Минска и ряда других городов. Средний возраст финалистов составил 24 года.«Нам как организаторам хакатона важна практическая применимость решений, которые предлагают участники. Так решение, победившее в треке Открытые API, может применяться как инструмент оплаты и уже сейчас готово использовать API ВТБ для авторизации и открытия дебетовых карт. На основе этого решения возможно создать сервис для совместного планирования кредитования, дебетовых и кредитных карт, ипотеки и других финансовых продуктов. Инструмент может быть потенциально полезен банкам и маркетплейсам, а также способен стимулировать участников к открытию своих API», — рассказал Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.Департамент финансовых технологий Банка России в рамках хакатона представил спецноминацию. Сертификатами на обучение в образовательной программе Финтех Хаба Банка России победителей в рамках номинации наградила начальник отдела развития открытых интерфейсов и инфраструктуры Анна Спильная.37 экспертов Платформы, а также эксперты по информационной безопасности, в течение трех недель помогали командам доработать решения и проводили промежуточную оценку проектов. Также у частников была возможность посетить лекцию Юлии Носенко, директора по развитию открытых данных и экосистем Ассоциация «ФинТех» и члена жюри API-хакатона, на тему «Главное об открытых API на российском рынке».