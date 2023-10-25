С каждым днём найти кадры на производства всё сложнее.

С каждым днём найти кадры на производства всё сложнее.В детстве, наверное, многие смотрели фильм, в котором был эпизод, где все мужчины деревни собрались построить дом конкретной семье. И построили. За один день. Это очень удивляло.Взрослые объясняли суть старинного русского обычая «помочей»: «Хозяин позвал всех на помощь. Потому что, когда умелых рук достаточно, работа делается быстро и хорошо. А один глава семьи этот дом строил бы годы».По сути, для некоторых это был первый в жизни урок на тему значимости квалифицированных кадров и их наличия.Уже несколько лет главная проблема отечественной промышленности – нехватка сотрудников. При этом эксперты отмечают, что конкуренция за одних и тех же специалистов идёт уже не между компаниями, а между целыми отраслями. Понятно, что выигрывают здесь самые маржинальные. Проблема в том, что многие из «не самых маржинальных» – основа жизнедеятельности (обрабатывающие производства, промышленность, добыча полезных ископаемых, логистические компании и т. п.) и без их продукции или услуг нам просто не обойтись.Три вакансиина одногоОсновные причины кадрового дефицита известны – демографический провал в девяностые годы прошлого века, невысокий престиж рабочих профессий и серьёзный разрыв между обучением будущих специалистов и тем, что требовалось предприятиям...Два последних пункта постепенно теряют актуальность: сейчас даже амбициозные студенты начинают осознавать, что квалифицированный «синий воротничок» на рынке труда намного ценнее и дороже «белого», а колледжи и вузы охотно сотрудничают с заводами в плане более глубокого – для конкретной отрасли – обучения специалистов.Но на окончательный перелом ситуации нужны годы. И главное – люди. А вот их катастрофически не хватает. И в ближайшие годы хватать не будет.Молодёжи мало, а все события последних трёх лет кадровую проблему значительно обострили.По данным Forbes, только за последние полгода число вакансий в России выросло вдвое, например в сравнении со вторым полугодием 2022-го. Есть и локальные цифры: в Свердловской области в августе 2023 года насчитали почти 50 тыс. активных вакансий, что на 131% больше, чем в январе 2021 года, и на 56% больше, чем в августе 2022-го... Или, по данным того же Forbes, «сейчас на одного рабочего в Костроме – три вакансии в промышленности».Растим кадры самиПри этом остро стоит вопрос квалификации. Как пояснил гендиректор одного из заводов, «чтобы прокатчик горячего металла стал достаточно самостоятельным, проходит обычно до трёх лет. Таких людей мы найти теоретически можем, но пока я их не встречал».Ещё одно мнение: многим специальностям, востребованным на производстве электротехнического оборудования, вовсе нигде не обучают – например, это намотчик обмоток или шихтовщик магнитопровода.По сути, работодатели сами годами растят квалифицированные кадры и терять их, разумеется, не хотят.Дело уже не в желании заработать, кадровая тема – это вопрос выживания для большинства производств, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность. Можно купить лучшие станки, машины и самые современные технологии, но они ничто без рабочих рук. Платье само себя не сошьёт, консервы сами себя не приготовят, батоны сами себя не испекут, техника сама себя не соберёт и т. д.Опыт историиЧто в этой ситуации можно сделать? Как очевидное (продолжать поднимать престиж рабочих профессий – в медиа, в искусстве, с высоких трибун, со стороны государства – помогать субсидиями, особенно если речь идёт о производстве социально значимых товаров), так и не очевидное – позаботиться о том, чтобы заводы свои ключевые кадры не потеряли. Ни при каких обстоятельствах. Даже в случае чрезвычайной ситуации. Вернее, особенно в случае ЧС, когда заводы должны обеспечить госзаказ во что бы то ни стало.Для этого ничего сверхъестественного выдумывать не надо, есть опыт истории – бронь специалистов.В Великую Отечественную войну система брони прекрасно себя показала. Люди с квалификацией оставались работать в тылу, делая то, что необходимо. Как, например, Михаил Петрович Червяков, шкипер на грузовой барже. Как токарь мелькомбината Алексей Дмитриевич Афонин. Как Денис Николаевич Кабанов, шлифовальщик деталей на заводе. Кстати, совершенно точно, что он с детства мечтал об армии. Как рассказывал его сын, ещё в школе писал письмо Ворошилову, чтобы его приняли в военное училище. Мечтал, но остался в тылу. Как сотни тысяч мужчин-специалистов, оказавшихся нужнее и полезнее на производствах.