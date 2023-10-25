Пожар на ткацкой фабрике во Владимирской области тушили 42 человека. Сообщение о возгорании...

Пожар на ткацкой фабрике во Владимирской области тушили 42 человека.Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 23 минуты с фабрики "Авангард" в Юрьеве-Польском на улице Революции, дом 2. подразделения МЧС выехали по повышенному номеру вызова - всего 13 единиц техники и 42 человека личного состава, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв.м.По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание в плате управления ткацкого станка.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.