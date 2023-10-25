До зимы еще далеко, но в ряде регионов страны уже выпал снег. Автомобилистам нужно быть внимательными и подготовленными.

До зимы еще далеко, но в ряде регионов страны уже выпал снег. Автомобилистам нужно быть внимательными и подготовленными.Чтобы не застрять на дороге из-за снега водители предпринимают разные меры, ведь опаздывать по делам и подвергать опасности транспортное средство совсем не хочется. Однако в большинстве случаев выручает всего один полезный инструмент, который стоит купить и держать при себе.Итак, владельцу авто к снежному сезону следует приобрести лопату. По данным, к таким действиям призывают эксперты, поэтому к совету стоит прислушаться.Для тех, кто действительно ценит свою машину и свое время — это правило №1. С помощью лопаты легко очистить снег у колес.Между тем телеканал сообщает, что в Подмосковье проверили готовность снегоуборочной техники.Согласно некоторым метеопрогнозам, первый снег в регионе выпадет в течение нескольких дней. Запасаемся лопатами!