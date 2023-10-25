Прокуратура через суд добилась ремонта подъемных платформам для инвалидов в надземных переходах...

Прокуратура через суд добилась ремонта подъемных платформам для инвалидов в надземных переходах Владимира.Прокуратурой города Владимира обследованы 11 подъемных платформ на надземных пешеходных переходах участка автомобильной дороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо. Западное соединение с ФАД М-7 Волга».Установлено, что 2 платформы, расположенные в районе дома № 2 по ул. Зои Космодемьянской и дома № 17 по ул. Куйбышева, не функционируют, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».прокуратурой города было внесено представление. Но действенных мер по их устранению не было принято, в связи с чем, прокурор обратился в Октябрьский районный суд, отметили в надзорном ведомстве.В итоге, судом на ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» возложена обязанность обеспечить надлежащее функционирование подъемных платформ.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: https://www.pxfuel.com