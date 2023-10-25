В Гороховце появилась новая учебная гостиница местного отделения Вязниковского технико-экономического колледжа.

В Гороховце появилась новая учебная гостиница местного отделения Вязниковского технико-экономического колледжа. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Открытие нового учреждение состоится в среду, 25 октября. Гостиница получила название «Юность». Предполагается, что она поспособствует практическому обучению студентов по направлению «Сервис и туризм» и сможет стать их первым официальным местом трудоустройства.Примечательно, что «Юность» находится всего в нескольких минутах ходьбы от исторического центра Гороховца – одного из древнейших городов региона. В пресс-службе подчёркивают привлекательность этого места для туристов. Можно с уверенностью говорить, что новая гостиница пустовать не будет.