Смотрите Вести в 14.30: чем нехороши Гнусово, Бухалово и Шалавка - Зимние планы. Проблемы с...

Смотрите "Вести" в 14.30: чем нехороши Гнусово, Бухалово и Шалавка- Зимние планы.Проблемы с подрядчиками, как следствие - не законченный вовремя ремонт дорог и тротуаров во Владимире. На какие вопросы журналистов ответил мэр города, Дмитрий Наумов?- 33 достижения.Очищать воду на молекулярном уровне научились именно во Владимирской области. Какие достижения продемонстрирует Владимирская область. К на главной выставке страны - "Моя Россия"?- Сменить нельзя оставить.Депутаты Госдумы задумались о смене неблагозвучных названий сел. Чем это может грозить нашим Гнусово, Бухолово и Шалавке?