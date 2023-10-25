Смотрите Вести в 14.30: чем нехороши Гнусово, Бухолово и Шалавка
- Зимние планы.
Проблемы с...
Смотрите "Вести" в 14.30: чем нехороши Гнусово, Бухолово и Шалавка
- Зимние планы.
Проблемы с подрядчиками, как следствие - не законченный вовремя ремонт дорог и тротуаров во Владимире. На какие вопросы журналистов ответил мэр города, Дмитрий Наумов?
- 33 достижения.
Очищать воду на молекулярном уровне научились именно во Владимирской области. Какие достижения продемонстрирует Владимирская область. К на главной выставке страны - "Моя Россия"?
- Сменить нельзя оставить.
Депутаты Госдумы задумались о смене неблагозвучных названий сел. Чем это может грозить нашим Гнусово, Бухолово и Шалавке?