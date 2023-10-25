Фотография с окруженным каплями росы муравьем от фотографа Анатолия Плечистого взяла первое место в номинации «Макромир» конкурса «Самая красивая страна». Об этом рассказали в

Фотография с окруженным каплями росы муравьем от фотографа Анатолия Плечистого взяла первое место в номинации «Макромир» конкурса «Самая красивая страна». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Этот снимок сделан в Боголюбово. Кроме муравьишки первые места взяли фотографии ключевского вулкана, тигра из Хабаровского края, зимнего урала, маленького утенка и так далее. Фотоконкурс «Самая красивая