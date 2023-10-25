Собинский городской суд обязал администрацию Лакинска «немедленно» расселить аварийный дом 1935...

Собинский городской суд обязал администрацию Лакинска «немедленно» расселить аварийный дом 1935 года постройки.Пресс-служба Собинского городского суда сообщает, что на администрацию МО города Лакинск возложена обязанность «немедленно» отселить жителей из многоквартирного дома № 1 по Центральной площади.Указанное здание, 1935 года постройки, в 2018 году было признано аварийным и подлежащим сносу.Срок переселения жителей определен до 31 декабря 2025 года. Но, согласно обследованию, выявлены: сквозные трещины в кирпичных перегородках, замокание и просадка фундамента, некачественное выполнение кирпичной кладки, разрушение кладки цоколя, намокание стен.По состоянию на декабрь 2018 года физический износ строительных конструкций и инженерного оборудования составлял более 70 %.Проживание в таком доме представляет угрозу для жизни и здоровья.Кроме того, как уточняют в пресс-службе Собинского городского суда: «... удовлетворены требования одного из собственников квартиры в указанном доме о предоставлении в собственность в черте города Лакинска благоустроенного жилого помещения взамен аварийного и подлежащего сносу».На администрацию МО город Лакинск возложена обязанность отселить жителей из многоквартирного дома № 1, а также в течение 6 месяцев принять меры по обеспечению жилищных прав граждан, предусмотренных ст. 32 ЖК РФ.Фото: pxfuel.com