Собинский городской суд обязал администрацию Лакинска «немедленно» расселить аварийный дом 1935...
Собинский городской суд обязал администрацию Лакинска «немедленно» расселить аварийный дом 1935 года постройки.
Пресс-служба Собинского городского суда сообщает, что на администрацию МО города Лакинск возложена обязанность «немедленно» отселить жителей из многоквартирного дома № 1 по Центральной площади.
Указанное здание, 1935 года постройки, в 2018 году было признано аварийным и подлежащим сносу.
Срок переселения жителей определен до 31 декабря 2025 года. Но, согласно обследованию, выявлены: сквозные трещины в кирпичных перегородках, замокание и просадка фундамента, некачественное выполнение кирпичной кладки, разрушение кладки цоколя, намокание стен.
По состоянию на декабрь 2018 года физический износ строительных конструкций и инженерного оборудования составлял более 70 %.
Проживание в таком доме представляет угрозу для жизни и здоровья.
Кроме того, как уточняют в пресс-службе Собинского городского суда: «... удовлетворены требования одного из собственников квартиры в указанном доме о предоставлении в собственность в черте города Лакинска благоустроенного жилого помещения взамен аварийного и подлежащего сносу».
На администрацию МО город Лакинск возложена обязанность отселить жителей из многоквартирного дома № 1, а также в течение 6 месяцев принять меры по обеспечению жилищных прав граждан, предусмотренных ст. 32 ЖК РФ.
Фото: pxfuel.com