Работы шли на протяжении четырех лет.

Работы шли на протяжении четырех лет.Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов открыли обновленное здание культурной площади на Берсеневской набережной. Градоначальник обратил внимание, что капитальный ремонт не проводился с 1961 года."Комплексная реставрация потребовала четырех лет кропотливой работы", – написал мэр в своем .По словам Собянина, в ходе реставрации восстановлена историческая планировка здания, воссозданы ценные детали интерьера. Специалисты заменили все инженерные коммуникации, установили новое сценическое оборудование.Мэр поздравил коллектив театра назвал завершение реставрации большим событием для всех ценителей искусства. Он выразил надежду, что театр вновь будет одним из самых востребованных и любимых в России.В сентябре в Москве капитальный ремонт фасада и купола Театра сатиры на Триумфальной площади. Работы завершатся в 2024 году – к 100-летнему юбилею культурной площадки. Привычный облик фасада сохранится, но конструкция станет современнее и функциональнее.Также в следующем году реконструкция Центра театра и кино на Поварской улице. В здании обновят инженерные коммуникации, оборудуют кинозал, современную студию звукозаписи, в зрительных залах установят новое оборудование.