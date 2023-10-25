«Стажёр на полмиллиона»: жителю Коврова удалось ограбить салон сотовой связи и скрыться. Правда,...

«Стажёр на полмиллиона»: жителю Коврова удалось ограбить салон сотовой связи и скрыться.Правда, вскоре он всё же был пойман. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что 20 октября в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» с заявлением о совершенной краже обратился директор одного из салонов сотовой связи.Заявитель пояснил, что со склада пропали три смартфона, а также похищены 180 000 рублей наличными.Общий материальный ущерб оценили в 476 000 рублей.Выяснилось, что к совершению преступления причастен 22-летний местный житель.Накануне он как раз начал стажироваться в должности помощника менеджера и, соответственно, у него был доступ к технике и денежным средствам.Вскоре подозреваемый был задержан. И полицейские изъяли у него три смартфона. А вот деньгами, как пояснил «стажёр», он успел «покрыть» часть своих долгов.Уточняется, что в данный момент следователем МО МВД России «Ковровский» в отношении 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам «Кражи».Фото: pxfuel.com