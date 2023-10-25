Выразительные глаза, приятного оттенка губы и здоровый цвет лица – это классический беспроигрышный вариант на каждый день, однако в этом сезоне не грех поэкспериментировать.

Выразительные глаза, приятного оттенка губы и здоровый цвет лица – это классический беспроигрышный вариант на каждый день, однако в этом сезоне не грех поэкспериментировать.Стиль и мода подвержены изменениям, поэтому следовать им слепо вовсе не нужно. Однако взять на заметку информацию о трендах сезона все же стоит. Тем более, раз об этом сообщает интернет-издание .Итак, этой осенью используем праймер — увлажняющий или подсвечивающий. Так кожа будет казаться сияющей, без шелушений, что актуально в ветреную погоду. Касаемо глаз, в моде пастельные оттенки. Розовые, голубые или мятные тени с веснушками и слегка подчеркнутыми ресницами будут выглядеть привлекательно. А еще, по мнению эксперта Любови Калягиной, в тренде монохромный макияж с оттенками коричневого.Между тем сообщает, что в преддверии осенней распродажи эксперты раскрыли приоритеты россиян. Большинство стремится купить со скидкой одежду и обувь. Вторая категория покупок по популярности — косметика и парфюмерия. Очевидно, что мода продолжает управлять массами.