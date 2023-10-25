Во Владимирской области сразу три семьи из Ковровского района стали счастливыми обладателями свидетельств о предоставлении социальных выплат на покупку жилья в сельской местности.

Во Владимирской области сразу три семьи из Ковровского района стали счастливыми обладателями свидетельств о предоставлении социальных выплат на покупку жилья в сельской местности. Об этом сообщила регионального правительства.Свидетельства вручили землякам, работающим в глубинке. Члены двух семей трудятся в аграрном секторе. В третьем случае выплату предоставили семье заведующей Малыгинским филиалом Ковровского районного Дома культуры.В правительстве Владимирской области отмечают, что средства выделяются по программе «Комплексное развитие сельских территорий». До конца 2023 года деньги на улучшение жилищных условий должны получить 27 семей 33-го региона, среди которых три многодетные. В настоящий момент выдано 20 свидетельств.