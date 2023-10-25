Во Владимирской области сразу три семьи из Ковровского района стали счастливыми обладателями свидетельств о предоставлении социальных выплат на покупку жилья в сельской местности.
Во Владимирской области сразу три семьи из Ковровского района стали счастливыми обладателями свидетельств о предоставлении социальных выплат на покупку жилья в сельской местности. Об этом сообщила регионального правительства.
Свидетельства вручили землякам, работающим в глубинке. Члены двух семей трудятся в аграрном секторе. В третьем случае выплату предоставили семье заведующей Малыгинским филиалом Ковровского районного Дома культуры.
В правительстве Владимирской области отмечают, что средства выделяются по программе «Комплексное развитие сельских территорий». До конца 2023 года деньги на улучшение жилищных условий должны получить 27 семей 33-го региона, среди которых три многодетные. В настоящий момент выдано 20 свидетельств.