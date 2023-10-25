В больнице № 6 города Владимира для инвалидов-колясочников оборудован пандус. По обращению местной...

В больнице № 6 города Владимира для инвалидов-колясочников оборудован пандус.По обращению местной жительницы прокуратурой Владимирской области была проведена проверка.Выяснилось, что центральный вход в поликлинику «Городской больницы № 6 города Владимира» оборудован пандусом, угол уклона которого превышал максимально допустимую величину, установленную требованиями санитарных правил.«Учреждением здравоохранения допущены нарушения прав маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ к объекту социальной инфраструктуры…» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.После проверки в адрес руководителя медицинского учреждения было внесено представление.И в результате вход в поликлинику «Городской больницы № 6» всё же оборудовали современным пандусом, обеспечивающим возможность её посещения маломобильной категорией граждан.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области