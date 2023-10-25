Администрация Киржача не выделила помещение для размещения участкового пункта полиции в городском микрорайоне Шелковый комбинат.

Администрация Киржача не выделила помещение для размещения участкового пункта полиции в городском микрорайоне Шелковый комбинат. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Участковый пункт должен располагаться в отдельном здании или иметь свой вход, однако правоохранителям Киржача не предоставили ни первый, ни второй варианты.В адрес главы городской администрации было внесено соответствующее представление, но проблема так и не решилась. Теперь прокуратура намерена отстаивать право участковых Киржача на своё помещение в суде, куда уже направила иск.