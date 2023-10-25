В Коврове семья с маленьким ребенком жалуется на холод в квартире. Отопление по всему городу дали,...

В Коврове семья с маленьким ребенком жалуется на холод в квартире.Отопление по всему городу дали, но про дом №150 по улице Центральной «забыли».Видео появилось в официальном сообществе Вконтакте «Народный Фронт/ Владимирская область».Молодая мама рассказывает, что от постоянного холода её ребенок заболел. И семья не может его вылечить уже долгое время.Жильцы дома неоднократно обращались в аварийную службу.Коммунальщики приезжали, но результата нет. Отопление так и не дали.«В семье все ходят, укутавшись в несколько слоёв одежды. Детские пелёнки и распашонки высушить практический невозможно...» - уточняет Народный Фронт.Семья продемонстрировала, что пришлось поставить обогреватели в каждую комнату. Но это не "спасает".Общественники Народного фронта, в свою очередь, сообщили, что взяли ситуацию на контроль.Они пообещали официально обратиться в районную администрацию.Видео: https://vk.com/nf_33