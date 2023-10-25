В Коврове семья с маленьким ребенком жалуется на холод в квартире.
Отопление по всему городу дали,...
В Коврове семья с маленьким ребенком жалуется на холод в квартире.
Отопление по всему городу дали, но про дом №150 по улице Центральной «забыли».
Видео появилось в официальном сообществе Вконтакте «Народный Фронт/ Владимирская область».
Молодая мама рассказывает, что от постоянного холода её ребенок заболел. И семья не может его вылечить уже долгое время.
Жильцы дома неоднократно обращались в аварийную службу.
Коммунальщики приезжали, но результата нет. Отопление так и не дали.
«В семье все ходят, укутавшись в несколько слоёв одежды. Детские пелёнки и распашонки высушить практический невозможно...» - уточняет Народный Фронт.
Семья продемонстрировала, что пришлось поставить обогреватели в каждую комнату. Но это не "спасает".
Общественники Народного фронта, в свою очередь, сообщили, что взяли ситуацию на контроль.
Они пообещали официально обратиться в районную администрацию.
Видео: https://vk.com/nf_33