В одном из кафе Владимира местный житель организовал «казино».
Органами следственного управления...
В одном из кафе Владимира местный житель организовал «казино».
Органами следственного управления СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Владимира.
Мужчину обвиняет в незаконной организации и проведение азартных игр.
Как оказалось, с мая по февраль 2022 года он в одном из кафе Владимира арендовал помещение.
Мужчина разместил 6 игровых терминалов и проводил азартные игры.
Там и была пресечена его деятельность сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области.
Известно, что допрошены свидетели, с привлечением специалиста осмотрено изъятое игровое оборудование и пр.
Собранные доказательства признаны достаточными для направления дела в суд.
Фото: pxfuel.com