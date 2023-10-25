В одном из кафе Владимира местный житель организовал «казино». Органами следственного управления...

В одном из кафе Владимира местный житель организовал «казино».Органами следственного управления СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Владимира.Мужчину обвиняет в незаконной организации и проведение азартных игр.Как оказалось, с мая по февраль 2022 года он в одном из кафе Владимира арендовал помещение.Мужчина разместил 6 игровых терминалов и проводил азартные игры.Там и была пресечена его деятельность сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области.Известно, что допрошены свидетели, с привлечением специалиста осмотрено изъятое игровое оборудование и пр.Собранные доказательства признаны достаточными для направления дела в суд.Фото: pxfuel.com