В Олимпе в Собинском районе продолжаются осенние военно-патриотические смены лагеря Авангард....

В "Олимпе" в Собинском районе продолжаются осенние военно-патриотические смены лагеря "Авангард".Всего их с октября по декабрь запланировано 12. В учебных сборах примут участие около трех тысяч старшеклассников и студентов первых курсов. Для них организуют занятия по огневой и тактической подготовке, основам военной медициныУроки проводят опытные инструкторы. Еженедельно гостями смен становятся сотрудники МЧС. На днях они напомнили ребятам о том, почему возникают пожары и рассказали, что есть в арсенале для тушения возгораний.Кирилл Кондрашов, прапорщик внутренней службы ГУ МЧС по Владимирской области:- Рассказали детям о пожарной машине, о тактике применения, показали индивидуальное снаряжение пожарного, рассказали о пожарно-техническом вооружении, которое установлено на машине. Дети себя попробовали в роли пожарных, подавали ствол.