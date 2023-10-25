Братских народов – союз вековой. В преддверии Дня народного единства эти слова особенно важны. Школьники поют гимн России перед началом «Дружных стартов». В соревнованиях принимают участие

Братских народов – союз вековой. В преддверии Дня народного единства эти слова особенно важны. Школьники поют гимн России перед началом «Дружных стартов». В соревнованиях принимают участие дети разных национальностей. Состязания посвящены единству народов. После торжественной линейки ребята тянут из папахи жребий, который определяет, в какой команде предстоит играть. Все составы смешаны, чтобы прочувствовать особый дух