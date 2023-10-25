В воскресенье, 29 октября, на территории ГТК «Суздаль» встретятся семеро российских боксеров и семеро представителей США. По правилам профессионального бокса бои пройдут по четыре и шесть

В воскресенье, 29 октября, на территории ГТК «Суздаль» встретятся семеро российских боксеров и семеро представителей США. По правилам профессионального бокса бои пройдут по четыре и шесть раундов, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Со стороны России – действующий чемпион Европы и представители национальной сборной по боксу, со стороны соперника – чемпион Америки. Среди наших спортсменов есть