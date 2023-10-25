Александр Бастрыкин провел видеоконференцию по вопросам преступности среди мигрантов. В рейтинге наиболее привлекательных для миграционных потоков областей Владимирская область – на 5

Александр Бастрыкин провел видеоконференцию по вопросам преступности среди мигрантов. В рейтинге наиболее привлекательных для миграционных потоков областей Владимирская область – на 5 месте. Александр Бастрыкин отметил, что приезжие все чаще нарушают закон. Среди них наблюдается увеличение тяжких и особо тяжких преступлений на 21%. Чаще всего мигранты принимают участие в незаконном обороте наркотиков – “такие деяния