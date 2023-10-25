Владимирская область представит свои достижения на международной выставке-форуме...

Владимирская область представит свои достижения на международной выставке-форуме "Россия".Последние приготовления. В начале ноября в Москве стартует масштабная международная выставка-форум "Россия" - демонстрация главных достижений страны. Что представит Владимирская область? Узнаем из обзора Марии Платанюк.Обратный отсчёт дан! Владимирская область вместе со всеми регионами страны- единой большой семьей- готовится к международной выставке-форуму "Россия". Она откроется в День Народного Единства, 4 ноября и будет работать до 12 апреля следующего года. Выставка пройдёт в соответствии с Указом Президента. Наш владимирский стенд станет частью большой экспозиции из всех 89 регионов страны.Номер НАШЕГО павильона на ВДНХ- 75. Владимирская область идёт курсом развития. Это главная линия. И прямо сейчас - о концепции нашей экспозиции - Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Ключевая задача выставки- передать смысл наполнения региона. Что было сделано за последние десятилетия. Рассказать об истории региона, о том, что в каком положении регион находится на сегодняшний день, и конечно, взгляд в будущее региона.Регион уверенно смотрит в будущее, но опирается прежде всего на историю, культуру и традиции. Они- наш фундамент. Белокаменное зодчество Владимирской земли - ключевой элемент экспозиции. Части стенда, подчёркивают в правительстве области, будут отсылать к образам храма Покрова на Нерли, Успенского и Дмитриевского соборов. Реализовать эту идею удалось с помощью дизайнеров и архитекторов.Кстати, в рамках международной выставки- форума Владимирская область представит 2 макета наших городов. Первый, конечно, Суздаль.Уже в следующем году город-музей отметит свое официальное тысячелетие. И встретит 2024-ый в статусе новогодней столицы России. При демонстрации макета используют технологии дополненной реальности.Представит область и макет Доброграда. Этот город иллюстрирует новый подход к урбанистике.В общей сложности наш стенд разделят на 4 зоны и сектор активностей. В нём будут проводить презентации, мастео-классы, культурные программы.На выставке "Россия" область представит достижения в фармацевтике, производстве ортопедических изделий, средств реабилитации. Отдельное внимание- инновационным разработкам. Кстати, очищать воду на молекулярном уровне научились именно во Владимирской области. Посетители смогут понаблюдать за процессом воочию.А вот Муромский машиностроительный завод представит интерактивный портальный электрический мост.А теперь о рекордах.Частью выставки "Россия" станет и гигантский Покровский пряник размером 2 на 3 метра. Напомним, его эскиз разработали воспитанники детской "Творческой мастерской" Оксаны Робаровской.Представит регион и коллекцию народных костюмов, созданных мастерами Владимирской земли в рамках проекта "Живая нить традиций". Особое внимание народным промыслам. Ковровская глиняная игрушка, работы мастеров хрустального завода из стекольной столицы- Гусь-Хрустального, мстёрская лаковая миниатюра - то, чем гордится область, представят посетителям ВДНХ. Об успехах регионов рассказывает официальный ресурс достижения точка рф. За проекты Владимирской области может проголосовать каждый.И коротко об амбассадорах. Их у каждого региона будет несколько. Назовем лишь несколько знаковых имен от нашего региона. Российский журналист, лауреат ТЭФИ, управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов- выпускник ГТРК "Владимир", свою карьеру уроженец Боголюбова начинал в наших стенах. Роман Мирошниченко- выдающийся гитарист современности. Советник губернатора по культуре. Победитель международных конкурсов. Голос Рекорд оркестра- музыкант Тимофей Копылов. Владимирский коллектив покорил шоу телеканала "Россия" "Главная сцена" и миллионы сердец. Список постоянно пополняется. И главное- все эти люди искренне любят Владимирскую областьВажная часть выставки "Россия"- гастрономический фестиваль "Россия- территория вкуса". Каждый субъект Российской Федерации представит свои оригинальные блюда. Кстати, оттачивали кулинарное мастерство шеф-повара в Суздале. Еще в середине сентября.Вместе вспомним, как это было.Никита Шапошников, вице-президент владимирской ассоциации кулинаров:- Если мы берём какие-то традиционные продукты Владимиро-Суздальской губернии, то у нас здесь есть "Пулярка Демидова", в которую идёт трюфель. Трюфель был в 18-ом веке в Суздале и подавался к царскому столу. То есть Суздаль являлся основным поставщиком трюфеля к царскому столу.Известно, что на форуме регион представит колоб с лосятиной. Уникальный рецепт разработали во владимирском крае.У каждого региона на масштабной выставке будет свой день в календаре. Для Владимирской области- это 14 января. Старый Новый год. Как не пропустить самое интересное? У выставки "Россия" есть свои официальные аккаунты. Подписывайтесь на паблик Россия, поехали! В телеграм. Путеводитель по выставке, новости о самых интересных её событиях" Все это в "Россия, поехали!"