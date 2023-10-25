Эти деньги пойдут на закупку запасных частей и ремонт техники, сообщили в мэрии. Решение о выделении 10 миллионов рублей приняли на заседании горсовета. Часть денег будет направлена на

Эти деньги пойдут на закупку запасных частей и ремонт техники, сообщили в мэрии. Решение о выделении 10 миллионов рублей приняли на заседании горсовета. Часть денег будет направлена на арендные платежи за пользование технической зоной на участке, который принадлежит области. Территория расположена неподалеку от базы «ЦУГД». В дальнейшем там планируется создать единый технический комплекс предприятия. Как