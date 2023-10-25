Власти Гусь-Хрустального выясняют, что за неопознанный летающий объект летал над городом. Это...

Власти Гусь-Хрустального выясняют, что за неопознанный летающий объект летал над городом.Это произошло накануне вечером. Видео было опубликовано на сайте ГусьИнфо.Мнения разделились: одна часть комментаторов считает, что это был самолет АН-2, другая часть утверждает, что это беспилотник самолётного типа. Городское управление ГО и ЧС отправило запросы в Минобороны и полицию.Отмечу, указом губернатора, полеты БПЛА на территории региона запрещены - за некоторыми исключениями. И напомню, что в августе атаке беспилотников подверглись соседние Рязанская, Нижегородская и Тульская области.В случае, если вы увидели неопознанный дрон, в целях безопасности следует сообщить об этом в полицию.