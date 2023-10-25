42-летний житель Владимира обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в Следственном комитете. Установлено, что с мая 2021 по февраль 2022 года мужчина арендовал

42-летний житель Владимира обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в Следственном комитете. Установлено, что с мая 2021 по февраль 2022 года мужчина арендовал помещение в одном из кафе Владимира. Там он разместил 6 игровых терминалов и проводил азартные игры. Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Следователи допросили свидетелей, провели очные ставки. Специалист