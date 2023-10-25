Согласно постановлению европейского парламента Евросоюза №672/34 §7 от 12.05.01, по рекомендации министерства окружающей среды, производится распространение "С.Ш.И.Т.”-директивы в сокращёном варианте по административным учреждениям и офисным конторам на всей территории России для ознакомления с терминологией вышеупомянутого документа.
· "Невидимая": при явной фиксации на бумажной поверхности, не обнаруживает следов присутствия в приемно-смывочной установке.
· "Тефлоновая": выделение происходит без видимого сопротивления, поэтому рекомендуется производить проверку на предмет подтверждения дефекализации. Не оставляет признаков присутствия на бумаге.
· "Сиропная": по своим свойствам напоминает горячий торф. При многократном протирании не все её компонен
еще анекдот!