Правоохранители разыскивают 19-летнего жителя Нижегородской области Алика Асояна, который в конце сентября приехал во Владимир, но домой не вернулся.

Правоохранители разыскивают 19-летнего жителя Нижегородской области Алика Асояна, который в конце сентября приехал во Владимир, но домой не вернулся. Об этом сообщила СУ СКР по 33-му региону.Пропавший парень 170 см ростом, среднего телосложения, с карими глазами и чёрными волосами. Был одет в чёрные куртку и кроссовки, а также синие штаны с белыми полосами. При себе имел чёрную сумку.В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Проводится расследование. Стражи порядка просят сообщить любую информацию о пропавшем человеке.