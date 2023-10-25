Всю неделю на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад» будет проходить мероприятие естественнонаучной направленности «Слет юных ученых».

Всю неделю на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад» будет проходить мероприятие естественнонаучной направленности «Слет юных ученых». Стартовал слет 23 октября с большого праздничного открытия, в котором приняли участие ведущие специалисты города Владимира и Владимирской области по направлениям в экологии, охране окружающей среды и биологии. Участниками слета стали ученики владимирских школ в возрасте от 13 до 18 лет.Мероприятие проводится с целью развития научно-исследовательской и проектной деятельности среди школьников в рамках реализации проекта Федеральной инновационной площадки РАО, работы Городского научного общества обучающихся и педагогов г. Владимира. «От идеи до воплощения».В течение недели участники слета будут знакомиться с профессиями естественнонаучного цикла, примут участие в тематических мастер-классах по различным экологическим направлениям, посетят предприятия (производства) региона.Сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» в рамках проведения слета организована лекция по экологическому мониторингу и мастер-класс, целью которого является пропаганда сохранения и сбережения водных объектов.26 октября стартует кейс-марафон по решению прикладных задач, в котором команды юных ученых продемонстрируют свое кейсовое решение по таким направлениям как «Чистый воздух», «Современные инновационныеагро- и биотехнологии в выращивании рассады однолетних цветочных культур открытого грунта», «Защитим лес!». Итоги защиты и награждение победителей пройдет в пятницу на торжественном закрытии слета.Благодаря организации и проведению подобного рода мероприятий создаются условия для развития интеллектуальных способностей и вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность детей и молодежи, а также осуществляется популяризация экологического направления на территории региона.С подробностями организации и программой мероприятия можно ознакомится по ссылке - .