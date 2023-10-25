25-ый фестиваль по спортивному ориентированию пройдет в эти выходные в Загородном парке. На соревнования приедут спортсмены из 35 регионов страны, сообщили в правительстве области. В этот раз

25-ый фестиваль по спортивному ориентированию пройдет в эти выходные в Загородном парке. На соревнования приедут спортсмены из 35 регионов страны, сообщили в правительстве области. В этот раз ожидается рекордное количество участников от 9 до 85 лет. Они будут будут выступать в 24 возрастных категориях. Фестиваль начнется в пятницу, 27 октября. В 18:00 в Загородном парке