Во Владимире прокуратура добивается восстановления работы подъемных платформ на надземных...

Во Владимире прокуратура добивается восстановления работы подъемных платформ на надземных пешеходных переходах.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, была проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также обеспечения условий доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры.В процессе работы были обследованы 11 подъемных платформ на надземных пешеходных переходах (на участках дороги Р-132 «Золотое кольцо; западное соединение с ФАД М-7 Волга»).Установлено, что 2 платформы, расположенные в районе дома № 2 по улице Зои Космодемьянской и дома № 17 по улице Куйбышева, не работают.При этом, содержание указанных объектов возложено на ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».В итоге прокуратурой Владимира в адрес Учреждения было внесено представление.В пресс-службе региональной прокуратуры отмечают: «… действенных мер по устранению нарушений не принято, в связи с чем, прокурор обратился в Октябрьский районный суд Владимира с соответствующим исковым заявлением».В данный момент на ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» возложена обязанность - обеспечить надлежащее функционирование подъемных платформ для маломобильных групп населения.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: pxfuel.com