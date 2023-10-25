До конца текущего года во Владимире должны открыть движение на Рпенском проезде.

До конца текущего года во Владимире должны открыть движение на Рпенском проезде. На настоящий момент готовность объекта составляет около 90%. Об этом рассказали наши коллеги из .Дорожники уложили асфальтобетонное покрытие практически на всём пути, за исключением 150-метрового участка с частным домовладением. Работы здесь продолжатся после переезда хозяев.Также сегодня специалисты устанавливают барьерные ограждения и оборудуют освещение. Нанести разметку на дорогу пока не позволяет погода.Как отметил замначальника по строительству владимирского филиала ГУП ДСУ-3 Сергей Панкратов, в следующем году на Рпенском проезде предстоит укреплять откосы и проводить озеленение.