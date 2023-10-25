Во Владимирской области открыли учебные мастерские для особенных детей. Коррекционная Ковровская...

Во Владимирской области открыли учебные мастерские для особенных детей.Коррекционная Ковровская общеобразовательная школа - интернат- участник сразу двух проектов: национального "Образование" и федерального- "Доброшкола". Недавно в ней открылись профессиональные мастерские для особенных детей В них побывала наш корреспондент Полина Лаптева.Олег Рютин, учитель труда:- У нас две системы. Одна Matalab, другая Matablock. Одна попроще, другая - посложнее. И цель наша - это, конечно, развитие наши детей.Такая серьезная дисциплина как Робототехника стала для ребят занимательной и полезной. По словам учителя труда Олега Евгеньевича, детям важно развивать логическое мышление, учиться анализировать и планировать. Система позволят создавать свои программы и прописывать схему движения робота. Такие занятия детям очень нравятся. Данила Смирнов здесь делает объемные мультфильмы в технике раскадровки и перекладки. А это школьный театр с интерактивной звуковой панелью. Педагог Элеонора Нефедова рассказывает, настроение у детей меняется очень быстро. Небольшие этюды помогают его скорректировать.Элеонора Нефедова, педагог-психолог:- Мы задаем им эту эмоцию. И они ее имитируют, показывают, Т.е. сначала они получают ее через звук, а потом пытаются ее изобразить.Учат здесь и более приземлённым вещам. На учебно - лабораторном стенде можно освоить технологию монтажа сантехнического оборудования. Своими руками ребята изготавливают здесь изделия из дерева, работают ножовкой и рубанком, на токарных станках .По словам Ирины - мамы 9-тиклассника, занятия в школе помогают ее ребенку социализироваться и адаптироваться к жизни.Ирина Саблина. мама ученика Ковровской школы- интерната:- По дереву стал очень интересоваться. Даже дома что-то делать или в деревне. Я смотрю - он сам начал брать пилу, молоток. Пилит сам что - то.В кабинете швейного дела - новые оверлоки, отпариватели, швейные машинки. Дети с 5 по 9 класс шьют для себя и своих близких. Своими навыками охотно делится Арина.- Потихоньку, не спеша. Смотрите как она хорошо шьет - очень даже удобно.В обновленном кабинете психолога - дефектолога дети с психическими заболеваниями, нарушениями интеллекта, в интерактивном формате учатся логике, счету, развивают мышление.Светлана Косарева. директор Ковровской школы - интерната:- Просто рассказать все устно - это достаточно сложно - их нужно научить практически действовать. Чтобы он пришел домой и смог зашить дырку на своей одежде, отгладить, отутюжить правильно одежду или починить кран.Всего в этой школе обучаются 333 человека, более 50-ти из них проживают в интернате.Владимир Куимов. заместитель губернатора Владимирской области:- Созданы современнейшие условия, чтобы ребята смогли получить профессию.В первую очередь - это, конечно, мастерские, а второе - это те кабинеты, которые влияют на их развитие. Самое главное, что здесь работают очень неравнодушные люди, это очень специальные педагоги, потому что здесь очень специальные дети.Всего в области 22 коррекционные школы. За последние 4 года на развитие "Доброшкол" выделено свыше 130 миллионов рублей. Сумма проекта модернизации Ковровской школы- более 11 миллионов. В следующем году планируется ремонт библиотеки. И что примечательно, разработку проекта поручили ученику 8 класса Юсифу Ахметову, который смоделировал мастерскую в программе 3D Home.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Вести Владимир.