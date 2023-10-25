Во Владимирской области суд приступил к рассмотрению дела о массовом отравлении шаурмой. Сегодня в...

Во Владимирской области суд приступил к рассмотрению дела о массовом отравлении шаурмой.Сегодня в Ленинском суде Владимира прошло первое слушание по отравлению шаурмой. Иск в адрес индивидуального предпринимателя подал житель областного центра Сергей Попов.В августе этого года он купил мясо в лаваше в ларьке на Верхней Дуброве, после чего был госпитализирован с острой кишечной инфекцией. Теперь мужчина проходит реабилитацию и требует компенсировать вред, причиненный здоровью и выплатить ему сто тысяч рублей.Ответчик настаивает на своей невиновности и заявляет, что не ведет бизнес уже 2 года. Чем закончилось заседание смотрите в итоговом выпуске "Вестей" 25 октября (21:05).Напомним, что целую волну закрытия пунктов продажи шаурмы во Владимире вызвало массовое пищевое отравление в конце августа. Пострадало 107 человек, в том числе 23 ребенка.