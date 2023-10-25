Во Владимирской области выходит в прокат киносказка По щучьему велению. 26 октября в прокат...

Во Владимирской области выходит в прокат киносказка "По щучьему велению".26 октября в прокат выйдет по настоящему сказочная премьера "По щучьему велению". Фильм про Емелю и говорящую щуку, снят при поддержке телеканала "Россия". ЛФНовое прочтение классики обещает стать лидером отечественного проката. В режиссерском кресле Александр ВойтИнский. Каждый персонаж фильма знаком с детства, говорят создатели. Добрый и беззаботный Емеля, своенравная принцесса. Тут же и сказочный кот Баюн, скатерть-самобранка, в общем, волшебство на каждом углу. Взбалмошного, но трудолюбивого царя сыграл заслуженный артист Роман Мадянов.Роман Мадянов, заслуженный артист России:Сказка, сюжет - это ручка протянутая в следующее поколение. Я говорю, когда будут смотреть вот эти то будут говорить - "Во. вот этого дядьку я знаю, он царя батюшку играл".