Знаменитый модельер ушел из жизни несколько месяцев назад. Надежда Бабкина отреагировала положительно на идею о перезахоронении Вячеслава Зайцева.

Знаменитый модельер ушел из жизни несколько месяцев назад. Надежда Бабкина отреагировала положительно на идею о перезахоронении Вячеслава Зайцева.Широкую известность артистка получила благодаря своему неповторимому голосу. Ее песни звучат на мероприятиях и во многих программах на телевидение. Сейчас Надежда Бабкина является одной из известнейших личностей в российском шоу-бизнесе.Народная исполнительница любит общаться не только с аудиторией, но и с коллегами по цеху. Как известно, многие звезды являются близкими друзьями артистки. Правда, несколько месяцев назад одного из них Надежда Бабкина потеряла. Весной этого года из жизни ушел Вячеслав Зайцев.Смерть популярного модельера стала настоящей трагедией среди общественности. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся. Как известно, Вячеслав Зайцев скончался от внутреннего кровотечения. Последние годы 85-летний мужчина страдал от болезни Паркинсона.В последнее время идут активные обсуждения о перезахоронении Вячеслава Зайцева. Художник Никас Сафронов убежден, что известного дизайнера обязаны похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве. Такое предложение поддержала и близкая подруга артиста Надежда Бабкина.В недавнем интервью звезда рассказала, почему она выступила за перезахоронении тела Вячеслава Зайцева. По ее мнению, модельер должен быть захоронен на Новодевичьем кладбище, более того, он достоин всех почестей государственных, потому что он первый человек, благодаря которому о нас заговорили на Западе."Если примут такое решение, то я поддержу", – поделилась Надежда Бабкина.Ранее "Дни.ру" , что молодой любовник Надежды Бабкиной нашел себе новую пару.