И это положительная тенденция, отмечают в региональном отделении Банка России. В том году показатель за аналогичный период был больше на 30%. С июля по сентябрь в регионе из обращения изъяли 33

И это положительная тенденция, отмечают в региональном отделении Банка России. В том году показатель за аналогичный период был больше на 30%. С июля по сентябрь в регионе из обращения изъяли 33 фальшивые пятитысячные купюры, 3 подделки двухтысячных купюр и 4 – тысячных. Также в этот период обнаружили одну поддельную банкноту номиналом 100 долларов США. Несмотря