Звездная пара опять в бегах. Алла Пугачева и Максим Галкин* могут себе позволить переезжать хоть ежедневно из страны в страну: есть на что.

Звездная пара опять в бегах. Алла Пугачева и Максим Галкин* могут себе позволить переезжать хоть ежедневно из страны в страну: есть на что.Алла Пугачева и Максим Галкин* все никак не могут определиться: где же находится родина. Все бегут из одной страны в другую, но так и не могу найти, где остановиться. В чем же дело? Может, климат или окружение не те? Может сложности с гонорарами, которых попросту нет? Или Израиль перестал быть "удобным"?Вероятно, именно это для Пугачевой и Галкина* самое важное в понимании родины. Ведь только начался очередной виток палестино-израильского конфликта со всеми вытекающими, так четы и след простыл на Земле обетованной. Как же так?"Чего Пугачёва и Галкин* испугались?" – задала певица Екатерина Семенова неудобный вопрос "звездной" чете, как пишет .Ведь, надо отметить, что истинные израильтяне ни шагу не сделали из страны. Совсем недавно Максим Галкин* бил себя в грудь и с пеной у рта доказывал, что он-то настоящий еврей и что они не собираются уезжать из страны. И детей отдали не в американскую школу, а в израильскую, где они учат иврит и растут "настоящими" евреями. Что же произошло с ярым патриотизмом? Сдулся?Сначала Алла Пугачева и Максим Галкин* сбежали из России в Израиль. И оттуда, нахваливая новую родину, отвешивали нелицеприятные слова в адрес россиян. Все мы помним про "холопов" и "рабов" от Аллы Борисовны. А после начала конфликта в Израиле убежали на Кипр по сообщениям Как хорошо, что люди могут себе позволить кочевать из страны в страну: запасов у них достаточно.На чем же основана философия жизни этих людей? Они очень любят ссылаться на пацифистских авторитетов вроде Джона Леннона, как пишет Мол, и не нашим, и не вашим. И за белое, и за черное. Однако так не бывает. Похоже здесь больше заметно желание Аллы Пугачевой и Максима Галкина* угодить мировому истеблишменту. Скорее всего. А кричать о "любви" к России из Земли обетованной, заявляя о своей гордости быть гражданином Израиля и при необходимости убегать оттуда на Кипр – это какие-то уже не двойные, а тройные стандарты.* Максим Галкин внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.