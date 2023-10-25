Популярная ведущая любит общаться с поклонниками в своем микроблоге. На днях Роза Сабитова поделилась откровением.

Популярная ведущая любит общаться с поклонниками в своем микроблоге. На днях Роза Сабитова поделилась откровением.Популярная ведущая получила широкую известность и славу после того, как на экраны вышла программа "Давай поженимся". Артистка вместе с Ларисой Гузеевой помогает найти свою любовь гостям шоу. Роза Сябитова смогла добиться признание аудитории благодаря своей искренности, уму и доброте.Правда, личную жизнь других у телеведущей получается складывать лучше, чем свою. Как известно, за плечами Розы Сябитовой два неудачных брака. Вторым супругом звезды стал участник шоу "Давай поженимся!". Однако через три года возлюбленные развелись. Как известно, мужчина поднимал руку на артистку.Свое тепло и любовь телеведущая дарит поклонникам. Роза Сябитова активно ведет социальные сети и с большим удовольствием общается со своей аудиторией. В своем микроблоге у нее даже есть личная рубрика "От девицы до бабы", в которой она рассказывает о женских мудростях, которые оставили после себя наши прабабушки.На днях звезда опубликовала новый выпуск популярной рубрики. В нем Роза Сябитова рассказала о связи предков с нечистой силой. По словам ведущей, с появлением в доме у хозяек стиральных машинок жить стало гораздо легче. Она решила напомнить, как в старину женщинам приходилось стирать вещи."По тому, как в доме стирали судили о самой семье. Если женщина всегда ходила в одном к реке в реке полоскать белье, то о ней могли сказать плохое. Например, о ее связи с нечистой силой", – поделилась Роза Сябитова.Ранее "Дни.ру" , что Роза Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы.