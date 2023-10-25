Полиция задержала 27-летнего жителя Петушинского района, который в первый раз попробовал себя в роли закладчика. Наркотики по тайникам он успел разложить лишь частично. Как сообщили в УМВД,

Полиция задержала 27-летнего жителя Петушинского района, который в первый раз попробовал себя в роли закладчика. Наркотики по тайникам он успел разложить лишь частично. Как сообщили в УМВД, фигуранта задержали и обыскали. При себе у него нашли 7 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Оказалось, что молодой человек уже успел сделать три “тайника”. Их разыскали и