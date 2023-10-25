Жителей Владимирской области ожидает очередной геомагнитный шторм. В ближайшую пятницу - 27...

Жителей Владимирской области ожидает очередной геомагнитный шторм.В ближайшую пятницу - 27 октября специалисты прогнозируют магнитную бурю до 4-5 баллов (из 8).В период магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать недомогания, включая слабость и более серьёзные симптомы, которые влияют на работоспособность.Портал лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук пояснил, что «… к 27 октября 2023 года прогнозируется еще одна метеобуря, ее мощность будет доходить до 5 баллов», – говорится в сообщении. Но при этом следует помнить, что сила геоударов может быть немного выше или, например, ниже заявленной.Важно:У каждого человека присутствует свой уникальный предел геомагнитной чувствительности.Но самая сильная в этом месяце буря ожидаются 29 и 30 октября. Она достигнет 6 баллов из 9 возможных.Для эффективной защиты от магнитного шторма и сглаживания их последствий эксперты рекомендуют предпринимать некоторые меры. В их числе:регулярное принятие контрастного душа;уменьшение потребления вредной пищи, например фастфуда;сокращение потребления алкоголя и увеличение употребления жидкости, включая свежевыжатые соки;кроме того, необходимо обратить внимание на эмоциональное состояние, стараться избегать нервных напряжений и стрессов.Простые, на первый взгляд, рекомендации помогут подготовиться к геомагнитным штормам, если проблемы со здоровьем в этот период действительно есть.На заметку:Магнитная буря (или магнитный шторм) — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Она начинается со вспышек на Солнце, выбрасывающих потоки «космического песка» — электрически заряженных частиц. Двигаясь с огромной скоростью, они сталкиваются с магнитным полем Земли.Фото: pxfuel.com