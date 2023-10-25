Руководство МКП г. Судогда «Благоустройство» по согласованию с районной администрации в течение двух с лишним лет незаконно брало с местных жителей деньги за аренду контейнерных площадок.

Руководство МКП г. Судогда «Благоустройство» по согласованию с районной администрации в течение двух с лишним лет незаконно брало с местных жителей деньги за аренду контейнерных площадок. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили нарушения в ходе проведённой проверки. С населения взимали плату, хотя расходы на содержание мусорных площадок должны ложиться на муниципалитет. Меж тем с одних только собственников частных домов в Судогодском районе собрали около 4 млн рублей.Прокуратура обратилась в суд, который встал на сторону жителей и признал взимание платы с собственников незаконным. «Поскольку осуществление перерасчёта носит заявительный характер, жителям Судогодского района предлагается обратиться с соответствующим заявлением в МКП г. Судогда «Благоустройство», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.