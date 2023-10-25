Известная актриса ответила по поводу демонтирования звезды Чулпан Хаматовой.
Известная актриса ответила по поводу демонтирования "звезды" Чулпан Хаматовой.
Персона Чулпан Хаматовой стала предметом споров среди ее бывших коллег. Артисты российского театра и кино неоднозначно отреагировали на инцидент, связанный с демонтированием звезды Хаматовой на Аллее славы в Ульяновске.
Дело в том, то в далеком 2018 году в рамках фестиваля "От всей души" в городе Ульяновске установили звезду на Аллее славы в честь героини сериала "Дети Арбата", как пишет Чулпан Хаматова была удостоена премии после получения Гран-при на вышеназванном фестивале.
Однако, как выяснилось, совсем недавно, горожане выразили протест по поводу звезды Хаматовой, так как посчитали не совсем уместным расположение рядом с портретами защитников Отечества имени актрисы. Как известно, и имена защитников, и имена артистов расположены рядом на одной Аллее.
О данной ситуации высказался заслуженный артист России Станислав Садальский. Со слов Садальского, "Чулпан сделала свое дело, внесла свой вклад в искусство". Однако другая знаменитая актриса набросилась на Хаматову. Народная артистка России Татьяна Васильева возмущенно прокомментировала данную ситуацию: "Ну а зачем нам такие звезды, которые уже исчезли из страны?". По словам Васильевой "Именная звезда" Хаматовой – это какой-то абсурд".
Напомним, что народная артистка РФ Чулпан Хаматова покинула Россию в 2022 году. В данный момент актриса проживает в Латвии.