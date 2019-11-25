Пока еще муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов появился в студии программы На самом деле на Первом канале. Тренер по сквошу на детекторе лжи пытался доказать, что его интрижка с косметологом из Беларуси не является изменой.

Пока еще муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов появилсяв студии программы "На самом деле" на Первом канале. Тренер по сквошу надетекторе лжи пытался доказать, что его интрижка с косметологом из Беларуси неявляется изменой.В эфире ток-шоу Дмитрий Иванов рассказал, что согласился на съемкитолько ради матери. По словам спортсмена, грязь, которая льется на него изпрессы, больно ударила по его родным. Из-за того, что Лолита публично называет покаеще мужа "альфонсом", у родительницы Дмитрия начались серьезные проблемы создоровьем."Меня папа всегда учил: "Сынок, защищай своих женщин всегда.Поэтому, после того как мне брат позвонил и сказал, что с мамой стало плохо, я,честно сказать, согласился на вашу передачу. Других поводов у меня нет", -рассказал Иванов в эфире ток-шоу "На самом деле".После тренер по сквошу поведал, что его отношения с 38-летнейОльгой Кулиевой из Беларуси начались уже после его расставания с певицей.Переписка же, которую обнародовала Лолита, как доказательство измен, является "шутейной".Напомним, артистка "слила" диалог мужа и Куликовой в Сеть. Вобщении молодые люди обсуждали свои страстные свидания и отвешивали друг другуинтимные комплименты. По словам экспертов программы пикантнуюпереписку спортсмен вел задолго до расставания с супругой – двагода назад."Эта переписка не имела никакой серьезности. У нас с Лолойбыли пароли. Мы в любой момент могли залезть в телефон и посмотреть", – пыталсяоправдаться Иванов.После Дмитрий признался, что его брак со звездой началразваливаться два года назад. Разоткровенничавшись, он сообщил, мол, в 2018году почти не занимался сексом с женой. А в этом, 2019 году, интимной связи сЛолитой у него вообще не было.4 Июл 2019 в 9:27 PDTПосле Дмитрий Иванов отметил, что кризис в их отношенияхначался после того, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка.По словам спортсмена, Милявская считала, что оплата ЭКО, услуг суррогатнойматери, родов, а после нянь – слишком дорогое удовольствие, якобы у них нет наэто средств. Именно категоричность певицы в этом вопросе и поставила жирный крестна их супружестве."В последнем нашем разговоре Лола не хотела детей. Она отталкиваламеня от себя. Все разговоры, которые мы начинали, они сходили на нет. Я простостучался в закрытую дверь. Когда я говорю о чувствах, что нужно передавать опыти воспитание, Лола говорит: "Я не готова, нужны деньги. Лучше не на одну, алучше на две няни". Это очень обидно. Я считаю, что это неправильно, что всесводится под какую-то финансовую дисциплину", – сказал Дмитрий Иванов в эфире ток-шоу