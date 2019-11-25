25.11.2019

2019-11-25 18:00:18

В ВАО возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции

В службу «02» ДЧ ГУ МВД России по г. Москве от граждан поступило сообщение о том, что на Байкальской улице граждане распивают спиртные напитки. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили троих мужчин, которые вели себя неадекватно, на замечания не реагировали. При задержании мужчины оказали сопротивление, руками и ногами нанесли телесные повреждения полицейским ОБ ППСП УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Следователем Преображенского МРСО СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».