Российский актер Дмитрий Ульянов был экстренно доставлен в столичную больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у артиста острое нарушение мозгового кровообращения. Ульянов ..

Российский актер Дмитрий Ульянов был экстренно доставлен в столичную больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у артиста острое нарушение мозгового кровообращения.Ульянов почувствовал себя плохо в понедельник утром. Актер пожаловался на головокружение и боли при ходьбе. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации, сообщает телеграм-канал 112.